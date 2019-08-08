Работу частного извоза предложили сделать прозрачнее, сообщает DEITA.RU.

В Общественной палате России выступили с предложением по созданию цифрового профиля таксиста. По задумке авторов инициативы, в электронное досье должны входить не только личные данные водителя, но и его история поездок, а также статистика нарушений ПДД.

Подобная картотека репутации и благонадёжности таксистов, по мнению общественников, будет способствовать повышению безопасности использования такси гражданами. При этом, доступ к этой информации должен быть как у пассажиров, так и у правоохранительных органов.

Члены ОП уже подготовили свои предложения для внесения изменений в закон о такси и собираются передать их в Госдуму в самое ближайшее время.

Дмитрий Шевченко