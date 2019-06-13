В России хотят сделать поездки на такси максимально безопасными не только для граждан, но и для водителей службы пассажирских перевозок. В связи с этим депутаты Государственной Думы подготовили закон о регулировании работы таксистов, сообщает DEITA.RU. Об этом пишет РИА Новости.

Первое и главное — таксист должен возить людей отдохнувшим, однако с учетом высокой конкуренции, а также высоких сборов агрегаторов водителям приходится перерабатывать, чтобы заработать не только на бензин и аренду автомобиля, но и на хлеб. Разумеется, ни к чему хорошему это не приводит. В России ежедневно происходят десятки аварий с участием автомобилей службы «Такси».

В связи с этим было принято решение ограничить рабочий день водителей, однако для этого нужно тем или иным способом повысить доходы таксистов. Для этого таксисты должны отдавать не 30 процентов от поездки агрегаторам, которые просто собирают все заявки, а всего лишь два-три процента.

Стоит отметить, что компании-агрегаторы также заинтересованы в безопасности пассажиров. Так, «Яндекс. Такси» еще в 2017 году запустил систему дополнительного страхования, каждый, кто находится в поездке, пусть то водитель или пассажир, дополнительно застрахован на два миллиона рублей.

Кроме того, в ближайшем будущем автомобили службы «Такси» оснастят специальным устройством, которое будет считывать усталость водителя по 70 точкам на лицо. Позднее этот же аппарат начнет закрывать смену водителя.

С 2018 года несколько самых известных агрегаторов реализуют систему по контролю автомобилей, которые находятся на линии. То есть теперь идет жесткий контроль, чтобы водители не перерабатывали.

Существует еще одно спорное предложение народных избранников, они хотят запретить работать таксистами иностранным гражданам. Более того, планируется введение запрета на иностранные компании-агрегаторы. По мнению представителей организаций, это нанесет серьезный урон по здоровой конкуренции, а значит – повысит цены.

В общем, как ни крути — принятие закона о регулировании работы таксистов приведет к резкому скачку стоимости поездок, после чего поездку на такси сможет позволить себе далеко не каждый.

Екатерина Брязгунова