Погасить долг за ЖКХ можно в магазине

Оплату счетов ЖКХ приравняют к покупкам в обычных продуктовых магазинах. Об этом сообщает DEITA.RU.

Сразу три российских банка заявили о подготовке специального сервиса, позволяющего оплачивать счета за «коммуналку» на кассах в магазинах страны.

Одна из версий банковской инновации переложить ответственность за проведение денежной операции на кассира магазина - с помощью считывателя QR-кода операторы кассовых аппаратов считают данные квитанции, чтобы покупатель имел возможность заплатить по счету по аналогии с обычными покупками - наличными или с помощью карты. После завершения операции кассир выдаст клиенту отдельный кассовый чек об оплате счета за ЖКХ.

«Известия» отмечают, что тестовые запуски технологии на территории России запланированы уже на следующий год. Населенные пункты полуострова Крым также войдут в их число.

Эксперты в банковской сфере отметили, что указанный сервис будет особенно полезен в небольших городах и поселках, где «хромает» соединение с интернетом. Также услуга по оплате счетов через кассы магазинов наверняка придется по вкусу пенсионерам, которые, как известно, очень не жалуют «бездушные» банкоматы и онлайн банки, предпочитая оплачивать квитанции на почте.

Отметим, что ранее о подобной технологии заявлял Сбербанк. Представители банка рассказали, что их клиентам в скором времени станет доступен сервис по оплате различных бытовых платежей (от ЖКХ до телевидения) через кассы магазинов.

Екатерина Цой