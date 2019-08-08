Для многих людей кредит или ипотека – вынужденная мера. Поэтому люди как можно быстрее хотят рассчитаться с долгами, чтобы не переплачивать проценты. Но в российских банках участились случаи, когда клиенты вместо того, чтобы досрочно погасить кредит оказывались ещё в больших долгах, сообщает DEITA.RU.

В самых популярных обманах разбиралось ИА DEITA.RU.

Забывчивые сотрудники

Очень простая махинация распространена в одном крупном российском банке. Допустим, клиент банка положил на свой счёт, откуда списываются деньги в счёт кредита, крупную сумму, чтобы закрыть долг сразу одной выплатой, а не ежемесячными взносами. То есть закрыть кредит досрочно. После подтверждения сотрудника банка, что всё в порядке и долг погашен, человек с лёгкой душой отправляется домой. Омрачить свободную от кредита жизнь может звонок из банка, оказывается, ваш долг не погашен, но теперь на вас висит большая сумма.

Такую «подставу» может сделать сотрудник банка. Менеджер просто забывает занести в систему информацию о том, что вы погасили всю сумму. Поэтому средства дальше будут списываться, а вы так и остаётесь должником.

Поэтому, ели вы хотите погасить кредит досрочно, необходимо тщательно проверить все документы, запросить официальные бумаги, где будет стоять и печать, и подпись.

Для того чтобы избежать такой ситуации, необходимо при полном погашении кредита требовать официальную бумагу с печатями и подписями о закрытии долга. Рекомендуется также взять справку о периоде обслуживания.

Оплата аванса

Это не единственная опасность, которая поджидает вас в кредитной организации. Вы можете досрочно гасить кредит, но сумма от этого меняться не будет. А всё потому, что сумма сверх положенного платежа будет считаться за аванс к следующему платежу. И звучит всё не так плохо, но вот только график пересчитан не будет, долг не уменьшится, как и срок. Это условия банка, только вот прописать их в договоре посчитали ненужным.

Банковские работники бессовестно пользуются вашим неведением. Выход тот же – всегда запрашивать документы, которые подтверждают погашение долга. Если менеджеры будут ссылаться на отсутствие технических возможностей или доступа, сразу идите к начальнику отделения.

Если вину в ситуации начинают перекладывать на специфику программы – не верьте, вас снова пытаются обмануть.

При покупке недвижимости, каждый процент по ипотеке имеет значение. Есть специальные программы, при которых возможно рефинансирование суммы под меньший процент.

Но банки очень не любят пересчитывать долг на невыгодных для них условиях, поэтому как можно дольше тянуть со сроками.

Но если рефинансирование одобрили, то заемщик может получить новые графики для внесения оплаты, только вот с прежней, а не уменьшенной суммой.

А на вопрос, почему ничего не изменилось, очень часто менеджеры говорят о необходимости внести еще несколько платежей по старой схеме. Стоит отметить, что такие условия нигде не прописаны.

Основные правила

Так, желание сэкономить и погасить долго досрочно может влететь вам в копеечку. Запомните несколько простых правил, которые помогут перекрыть нечестным банковским сотрудникам доступ к вам в кошелек.

Постоянно просите показать вам график платежей

Забирайте все чеки

Храните все документы об ипотеке минимум 6 лет

Всегда проверяйте свою кредитную историю

Если у вас возникают подозрение или недоверие – сразу задавайте вопросы и начинайте разбираться в ситуации

Всегда внимательно читайте условия договора

Екатерина Кононенко