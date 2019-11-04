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Погибла семья: легковое авто врезалось в трактор

снег, дорога

Поздно вечером 3 ноября на трассе Хабаровск-Владивосток произошло резонансное ДТП – в легковое авто врезался трактор, сообщает DEITA.RU.

По данным портала newsbox.24, происшествие произошло в Спасском районе края. По информации паблика, автомобиль врезался на полной скорости в сельскохозяйственную технику. Машина, по словам очевидцев, получила колоссальные повреждения.

По информации от пользователей паблика, в легковом авто ехала семья: двое взрослых и ребенок. Все погибли на месте.

Обстоятельства происшествия пока устанавливаются.

Отметим, что превышение скорости зачастую является причиной самых страшных аварий на дорогах. Чаще всего в Приморье отмечают превышение скоростного режима в столице региона.

Не так давно федеральная ГИБДД сообщала о намерениях поднять штраф за превышение скорости с 500 рублей до трех тысяч рублей.

Александра Маслова

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