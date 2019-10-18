Погибшего в Чечне приморца запечатлели на стене рядом с его домом

Необычная акция была организована по инициативе неравнодушных людей и общественных объединений Приморья, сообщает DEITA.RU.

Портретное изображение русского солдата Евгения Строкача появилось недалеко от его дома, где он проживал вместе со своей мамой. Инициаторами выступили несколько общественных организаций, в том числе и «Боевое Братство», администрация Уссурийска, также проект поддержали руководители МУП и соседнего муниципального района.

Как отметил заместитель председателя «Боевое Братство» Виктор Тарабарин, в рамках военно-патриотического воспитания молодежи «Боевое Братство» прививает молодежи знание истории страны, чтобы молодые люди могли гордиться ее достижениями и чтить память солдат, отдавших свою жизнь за свободу своего отечества.

«Пока жива память и уважение подвигу - жив дух патриотизма и преемственности великих дел молодым поколением» - отметил Виктор Тарабарин.

По словам члена Общественной палаты Приморского края Павла Курманова, идеей проекта было увековечить память местного героя, который оставил свой след в истории страны. В итоге выбор пал на Евгения Строкача, который много лет прожил в микрорайоне «Слобода». Свой подвиг он совершил, неся службу в 14-й бригаде, которая боролась с террористами на Северном Кавказе.

Идея была поддержана другими участниками, которые оказали активную помощь в реализации проекта. Художник Андрей Васильев изобразил портрет Евгения Строкача на одной из стен в его родном микрорайоне. На картине можно заметить специальные символы – летучую мышь, парашют и молнию, которые есть на шевроне 14-й бригады ВДВ.

Иван Юрьев