Автомобили с телами прибыли на Серафимовское кладбище, сообщает DEITA.RU.



Тела 14 моряков-подводников, погибших в Баренцевом море, привезли в Санкт-Петербург для захоронения. Автомобили с телами военных уже на территории кладбища. В городе началась панихида.

Об этом сообщает РИА Новости. По данным издания, все 14 человек будут захоронены на Серафимовском кладбище рядом с мемориалом погибшим на подводной лодке «Курск».

Напомним, 1 июля на глубоководном аппарате в Баренцевом море произошел пожар. От отравления погибли 14 подводников, в том числе, семеро Капитанов I ранга и два Героя России.

Елена Миронова