Погода испортит выходные в Приморье

Жителям края советуют готовиться к похолоданию, сообщает DEITA.RU.



Последние выходные января в Приморье будут морозными и ветреными. Об этом сообщает портал «Примпогода».

На погоду в регионе будет оказывать влияние гребень антициклона из Якутии. Температурный фон в регионе значительно понизится. Ожидается до -28 градусов ночью и до -15 градусов днем.

Во Владивостоке осадков не ожидается. Ночь на субботу будет морозной, также ожидается сильный ветер. Ночные температуры опустятся до -15…-18 градусов, днем будет до -11.

Елена Миронова