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Новости

Лавочники и автосервисы стали основой экономики Приморья

23 Январь 2020, 13:00

Эвакуация детских садов началась во Владивостоке

23 Январь 2020, 12:29

Юного мошенника на улице задержала приморская Росгвардия

23 Январь 2020, 12:20

В программу приватизации и перечень муниципального имущества внесут изменения депутаты Владивостока

23 Январь 2020, 12:10

Вредная работа: чем опасен трудоголизм

23 Январь 2020, 12:00

Плот из льдины за 300 рублей – как спасаются отчаянные рыбаки

23 Январь 2020, 11:45

Сбербанк: россияне в панике за полдня сняли 250 миллиардов

23 Январь 2020, 11:30

Тонущие машины и палатки не останавливают приморских рыбаков – видео

23 Январь 2020, 11:15

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Погода испортит выходные в Приморье

зима дорога

Жителям края советуют готовиться к похолоданию, сообщает DEITA.RU.

Последние выходные января в Приморье будут морозными и ветреными. Об этом сообщает портал «Примпогода».

На погоду в регионе будет оказывать влияние гребень антициклона из Якутии. Температурный фон в регионе значительно понизится. Ожидается до -28 градусов ночью и до -15 градусов днем.

Во Владивостоке осадков не ожидается. Ночь на субботу будет морозной, также ожидается сильный ветер. Ночные температуры опустятся до -15…-18 градусов, днем будет до -11.

 Елена Миронова

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