Новости
Лавочники и автосервисы стали основой экономики Приморья
23 Январь 2020, 13:00
Эвакуация детских садов началась во Владивостоке
23 Январь 2020, 12:29
Юного мошенника на улице задержала приморская Росгвардия
23 Январь 2020, 12:20
В программу приватизации и перечень муниципального имущества внесут изменения депутаты Владивостока
23 Январь 2020, 12:10
Вредная работа: чем опасен трудоголизм
23 Январь 2020, 12:00
Плот из льдины за 300 рублей – как спасаются отчаянные рыбаки
23 Январь 2020, 11:45
Сбербанк: россияне в панике за полдня сняли 250 миллиардов
23 Январь 2020, 11:30
Тонущие машины и палатки не останавливают приморских рыбаков – видео
23 Январь 2020, 11:15
Погода испортит выходные в Приморье
Жителям края советуют готовиться к похолоданию, сообщает
DEITA.RU.
Последние выходные января в Приморье будут морозными и ветреными. Об этом сообщает портал «Примпогода».
На погоду в регионе будет оказывать влияние гребень антициклона из Якутии. Температурный фон в регионе значительно понизится. Ожидается до -28 градусов ночью и до -15 градусов днем.
Во Владивостоке осадков не ожидается. Ночь на субботу будет морозной, также ожидается сильный ветер. Ночные температуры опустятся до -15…-18 градусов, днем будет до -11.
Елена Миронова
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