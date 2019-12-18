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Погода на выходные порадует жителей столицы

дорога зима

Синоптики сказали, чего ожидать на выходных, сообщает DEITA.RU.

Резкое потепление в середине декабря не обрадовало жителей Владивостока. Многие хотят знать, повторится ли такая неприятная погода в ближайшее время.

Судя по прогнозу погоды на выходные, который опубликован на портале «Примпогода», оттепели и дождей жителям Владивостока ждать не стоит. В ночь на субботу пройдет небольшой снег, будет морозно – до -10 градусов. Днем в субботу будет облачно, без осадков. Поднимется ветер, температура останется на уровне -2…-4 градусов.

В воскресенье будет солнечно, до -8 градусов днем. Также северный ветер усилится по сравнению с субботой. Порывы будут достигать 16 м/с.

Елена Миронова

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