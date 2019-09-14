Погода на выходных озадачит жителей края

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Погода станет дождливой в субботу утром, сообщает DEITA.RU, ссылаясь на предоставленную Примгидрометом информацию.

Четырнадцатого сентября утро для жителей столицы начнется с несильного дождя, который затем перерастет в умеренный. Днем владивостокцев ожидает двадцать три градуса тепла и до пятнадцати м/с скоростью северо-западный ветер.

Но если столичным жителям предстоит несильный дождь, то всем остальным жителям края не посчастливится еще больше: ливни придут в некоторые районы Приморья. Все те же двадцать три градуса тепла дополнятся менее слабым, нежели в столице, ветром: до одиннадцати м/с.

В некоторых районах ожидаются грозы и ветер порывами до восемнадцати м/с.

Анастасия Туркова

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