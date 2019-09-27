Погода порадует приморцев на выходных

Примгидромет объявил метеорологический прогноз на выходных в крае. Об этом сообщает DEITA.RU.

В выходные дни в Приморье не ожидается выпадение осадков. Ночью и утром на территории края установится туманная погода. На большей части региона температурные показатели будут варьироваться от шести до одиннадцати градусов тепла, на юге – от плюс двенадцати до плюс семнадцати градусов. В горах, традиционно, ожидается «минусовая» температура – до двух градусов ниже ноля.

День обещается быть теплым и мало ветреным – скорость воздушных порывов не превысит одиннадцати метров в секунду. Дневные температурные показатели достигнут двадцати шести градусов тепла.

Во Владивостоке суббота и воскресенье тоже будут теплыми и солнечными. Ночью и утром прогнозируется небольшая морось – максимальная температура воздуха достигнет показателя в плюс пятнадцать градусов. Ближе к полудню погода прояснится и прогреется до двадцати одного градуса выше ноля.

Погодой на выходных в столице будет править юго-восточный ветер. Усиление порывов до четырнадцати метров в секунду ожидается после полудня.

Напомним, в ближайшие субботу и воскресенье во Владивостоке пройдет ежегодный праздник, посвященный Дню тигра. 28 сентября празднование состоится на Спортивной набережной и центральной площади столицы. В полдень 29 сентября жители и гости города смогут увидеть «тигриное» шествие от Океанского проспекта к площади Борцов за власть Советов, а семь часов вечера послушать выступления «звездных» гостей праздника - групп «Серьга» и Uma2rman.

Екатерина Цой