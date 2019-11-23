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Погода превратит столицу в каток
Синоптики предупредили жителей Приморья, сообщает DEITA.RU.
Синоптики составили прогноз погоды на будущую неделю в Приморье. Его опубликовали на сайте «Примпогода».
Так, уже в понедельник, 25 ноября, будет морозно: от -7 на побережье до -28 градусов в горных районах. Днем также сохранится прохлада: -3…-10 градусов. Осадков не ожидается. Ночь на вторник также будет прохладной, а затем начнется потепление. В середине недели снова стоит ждать похолодания и осадков.
Во Владивостоке в понедельник холодно. Ночью до -11 градусов, днем -5…-8 градусов. Также стоит ждать сильного ветра. В городе будет гололедица, так как в воскресенье пройдут дожди со снегом.
Елена Миронова