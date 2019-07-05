Жители края уже давно не расстаются с зонтами, и догадываются, чего ожидать сегодня, пятого июля, сообщает DEITA.RU.

Так и есть, Примгидромет передает, что с ночи с день переходит во Владивостоке неизменная морось, что в городе будет туманно. Картину дополняет юго-восточный ветер порывами до 8 – 16 метров в секунду и температура до 17°С.

Чего ждать остальным жителям края? Точно так же, умеренные или кратковременные дожди во всей территории. Южный ветер, порывы которого достигнут 6 – 11 метров в секунду –и ночью, и днем. До двадцати семи градусов тепла днем. На побережье – пятнадцать – двадцать.

Анастасия Туркова