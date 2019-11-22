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Погода резко поменяется в регионе – синоптики
Составлен прогноз на день, сообщает DEITA.RU.
Синоптики составили прогноз погоды в Приморье на ближайший день. Об этом сообщает портал «Примпогода».
Так, этой ночью над краем будет перемещаться теплая воздушная масса. Это значит, что потепление продолжится. Днем практически на всей территории Приморья закрепятся положительные температуры. Только на севере может остаться минус.
Во Владивостоке днем ожидается сильное потепление. В столице будет +5…+8 градусов.
Елена Миронова
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