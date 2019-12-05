Новости
Беспилотники будут сбиты при одном условии
5 Декабрь 2019, 19:00
Новую скоростную дорогу на Владивосток планирует «Автодор»
5 Декабрь 2019, 18:45
Россияне рассказали, как сделать остров Русский комфортнее
5 Декабрь 2019, 18:44
Алексей Козицкий: Загрязнение городской акватории грозит уничтожением флоры и фауны
5 Декабрь 2019, 18:30
Росгвардия закупает препарат, вызывающий бесплодие у мужчин
5 Декабрь 2019, 18:25
ОСАГО подорожает в следующем году
5 Декабрь 2019, 18:15
Отмена ЕНВД: Похороны малого бизнеса хотят отложить
5 Декабрь 2019, 18:00
Фоторадары могут исчезнуть с российских дорог
5 Декабрь 2019, 17:45
Погода в Приморье удивила даже синоптиков
В конце ноября-начале декабря на большей части края было почти аномально тепло, сообщает DEITA.RU.
По сообщению портала «Примпогода», на всей территории края долго царило тепло – на 1-3 градуса выше нормы. Неожиданно столбики термометров упали на 2-6 градусов ниже нормы.
Резкое похолодание в четверг удивило многих жителей края. Сегодня приморцев ждали по-настоящему зимние морозы – ниже годовой нормы.
Синоптики добавили, что сегодня и завтра, 6 декабря, ожидается сухая погода без значительных осадков. Кроме того, во Владивостоке потеплеет на 3-4 градуса. Кроме того, ветер немного ослабеет – но по-прежнему останется северным и довольно порывистым.
Александра Маслова