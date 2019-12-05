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4 Декабрь 2019, 11:36

Погода в Приморье удивила даже синоптиков

снег, зима, Владивосток

В конце ноября-начале декабря на большей части края было почти аномально тепло, сообщает DEITA.RU.

По сообщению портала «Примпогода», на всей территории края долго царило тепло – на 1-3 градуса выше нормы. Неожиданно столбики термометров упали на 2-6 градусов ниже нормы.

Резкое похолодание в четверг удивило многих жителей края. Сегодня приморцев ждали по-настоящему зимние морозы – ниже годовой нормы.

Синоптики добавили, что сегодня и завтра, 6 декабря, ожидается сухая погода без значительных осадков. Кроме того, во Владивостоке потеплеет на 3-4 градуса. Кроме того, ветер немного ослабеет – но по-прежнему останется северным и довольно порывистым.

 

Александра Маслова

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