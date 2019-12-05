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Погода в регионе: без снега и холода не обойдется

снег, зима

Синоптики сказали, к чему готовиться жителям Приморья, сообщает DEITA.RU.

Приморские синоптики опубликовали прогноз погоды на четверг, 5 декабря. Об этом сообщает портал «Примпогода».

Так, ближайшие сутки влиять на погоду в регионе будет антициклон со стороны Азии. Ночью и днем в четверг ожидается холодная погода. Будет без осадков – разве что есть небольшая вероятность снегопада на севере. Также синоптики предупреждают о сильном ветре. Во второй половине дня начнется небольшое потепление.

Во Владивостоке днем похолодание продолжится – ожидается понижение температуры на 1-3 градуса. Также будет северный ветер, без осадков.

Елена Миронова

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