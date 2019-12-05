Новости
Погода в регионе: без снега и холода не обойдется
5 Декабрь 2019, 06:30
Депутат озвучил сроки ввода четырехдневной рабочей недели
5 Декабрь 2019, 05:45
Верховный суд запретил штрафы за превышение скорости
5 Декабрь 2019, 05:00
Россияне обеспокоены: почты объединят с аптеками
5 Декабрь 2019, 04:15
Новогодние взятки от ГИБДД ждут водителей
5 Декабрь 2019, 03:30
Вернуть права после лишения: водители узнали лазейку
5 Декабрь 2019, 02:45
Россия уходит из большого секса: все больше молодежи становится асексуалами
5 Декабрь 2019, 02:00
За эротику россиян начнут сажать за решетку
5 Декабрь 2019, 01:15
Погода в регионе: без снега и холода не обойдется
Синоптики сказали, к чему готовиться жителям Приморья,
сообщает DEITA.RU.
Приморские синоптики опубликовали прогноз погоды на четверг, 5 декабря. Об этом сообщает портал «Примпогода».
Так, ближайшие сутки влиять на погоду в регионе будет антициклон со стороны Азии. Ночью и днем в четверг ожидается холодная погода. Будет без осадков – разве что есть небольшая вероятность снегопада на севере. Также синоптики предупреждают о сильном ветре. Во второй половине дня начнется небольшое потепление.
Во Владивостоке днем похолодание продолжится – ожидается понижение температуры на 1-3 градуса. Также будет северный ветер, без осадков.
Елена Миронова