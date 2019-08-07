В России вырос спрос на тёплую одежду, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Несмотря на то, что сейчас явно не сезон для пуховиков и курток, погода вносит свои коррективы в модные тенденции в России.

Специалисты констатировали рост продаж тёплой одежды прямо в разгар лета. Причиной аномалии в торговле одеждой стали аномалии природные.

Так, например, в Москве уже несколько недель держится прохладная погода, а на прошлых выходных и вовсе был зафиксирован рекорд самой низкой температуры за последние 70 лет для данного периода года.

Представители бюро Fashion Consulting Group рассказали изданию, что вопреки ожиданиям, самыми популярными предметами гардеробами москвичей этим летом стали осенние куртки.

Синоптики в свою очередь говорят о нормализации погоды и возвращении к привычным температурам лишь к началу сентября.

А вот законодатели предлагают не дожидаться потепления и ввести практику возобновления работы центрального отопления в периоды летних заморозков.

Дмитрий Шевченко