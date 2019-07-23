С какой на этот раз погодой придет в край утро и день двадцать третьего июля, сообщает DEITA.RU.

Примгидромет передает: утро краевой столицы начнется с тумана, южного, а затем юго-западного ветра в шесть – одиннадцать метров в секунду и мороси. Днем погода практически не изменится. Температура – двадцать четыре – двадцать шесть градусов тепла.

В крае прогноз приблизительно такой же: кратковременные дожди с юго-западным ветром в шесть – одиннадцать м/с, но без тумана. На побережье двадцать один – двадцать шесть градусов тепла, на остальной территории края – до тридцати двух градусов.

Анастасия Туркова