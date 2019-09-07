Приморцам предстоит туманное и дождливое утро седьмого сентября, сообщает DEITA.RU. Специалисты Примпогоды предупреждают: в некоторых районах края без зонтов будет не обойтись.

Столичных жителей ждет день с несильными дождями и юго-восточным ветром скоростью до 11 м/с. Вечером ветер усилится до 18 м/с. В городе прохладнее, чем вчера: до двадцати двух градусов.

В крае где умеренные дожди, где ливни. Южный ветер так и останется умеренным: максимум одиннадцать м/с. Воздух прогреется не больше, чем на двадцать пять градусов.

Анастасия Туркова

