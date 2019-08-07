Солнце, облачность и дождь под вечер пообещали владивостокцам 7 августа, сообщает DEITA.RU.

Как передает прогноз Pogoda.365c, будет тепло: утром – двадцать один градус тепла, днем – двадцать два, вечером – девятнадцать, ночью – снова двадцать два. Во второй половине дня проживающим в столице также пригодятся зонты: в город придет ливень. Некоторые источники передают, что стоит ждать грозы. К ночи он кончится, и останется только облачность.

Ветер – слабый: до шести м/с.

Анастасия Туркова