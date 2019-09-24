Поголовно лишать прав хотят за велосипеды

Идею главе МВД предложил депутат Милонов, сообщает DEITA.RU.



Известный своими скандальными идеями депутат Госдумы Виталий Милонов сделал интересное предложение главе МВД Владимиру Колокольцеву. Депутат предложил лишать водительских прав за нарушение ПДД при езде на велосипедах и самокатах.

Как объяснил свою очередную интересную идею сам Милонов, мер воздействия на велосипедистов и других «водителей» самокатов и прочего у МВД нет. Тем не менее, часто по вине именно этих участников дорожного движения происходят серьезные аварии.

Если МВД согласится с точкой зрения Милонова, то за нарушение ПДД во время движения на велосипеде, самокате, гироскутере и прочих средствах передвижения, которые не относятся к категории автомобилей или мотоциклов, будут лишать водительских прав (если таковые имеются у нарушителя).

Ранее сообщалось о том, что Минпромторг намерен ввести новый налог для владельцев велосипедов. Очередные платежи - утильсбор на велосипеды и их главные комплектующие.

Елена Миронова