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Погоня на Кирова: пьяный водитель удирал с места ДТП

Росгвардия

В Приморской столице пойман нетрезвый автолюбитель, ставших виновником аварии, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на Управление Росгвардии по Приморскому краю.

Мужчина, управлявший автомобилем Nissan Avenir, врезался в Subaru Outback, в котором находилась женщина с детьми, на пересечении улиц Русская и Кирова во Владивостоке. 

Сразу же после ДТП, водитель Nissan покинул свою машину и решил скрыться с места аварии. Очевидцы произошедшего сообщили о ДТП в полицию.

В это время на служебной автомашине мимо проезжал  сотрудник ОМОН. Увидев стража порядка, горожане обратились к нему за помощью и указали направление, в котором скрылся водитель. 

Используя примеры, полицейский вскоре задержал 35-летнего уроженца ближнего зарубежья. Задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения. 

Сотрудник ОМОН доставил правонарушителя к месту ДТП и передал сотрудникам дорожно-патрульной службы полиции для дальнейшего разбирательства.

ДТП на Русской
Источник изображения: пресс-служба Управления Росгвардии по Приморскому краю

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