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Погоня на Кирова: пьяный водитель удирал с места ДТП
В Приморской столице пойман нетрезвый автолюбитель, ставших виновником аварии, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на Управление Росгвардии по Приморскому краю.
Мужчина, управлявший автомобилем Nissan Avenir, врезался в Subaru Outback, в котором находилась женщина с детьми, на пересечении улиц Русская и Кирова во Владивостоке.
Сразу же после ДТП, водитель Nissan покинул свою машину и решил скрыться с места аварии. Очевидцы произошедшего сообщили о ДТП в полицию.
В это время на служебной автомашине мимо проезжал сотрудник ОМОН. Увидев стража порядка, горожане обратились к нему за помощью и указали направление, в котором скрылся водитель.
Используя примеры, полицейский вскоре задержал 35-летнего уроженца ближнего зарубежья. Задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения.
Сотрудник ОМОН доставил правонарушителя к месту ДТП и передал сотрудникам дорожно-патрульной службы полиции для дальнейшего разбирательства.