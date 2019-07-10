Раздетый до ботинок гражданин оказался быстрее собаки, сообщает DEITA.RU.



Ранним утром во Владивостоке прошла погоня за онанистом. Встретившая его девушка решила догнать извращенца и спустила него собаку. Видео размещено в паблике в «Инстаграм» news.vl.

Как рассказала девушка, устроившая погоню, она гуляла со своей собакой во дворе дома №142 по Океанскому проспекту. Там-то она и увидела голого мужчину - он был в кепке и ботинках. Девушка включила камеру на мобильном телефоне и погналась вместе со своей собакой за извращенцем. Онанист оказался быстрее: схватил брошенные на землю вещи и сбежал.

Отметим, этот мужчина уже знаменитость района. Он уже много лет раздевается, оставляя только кепку и ботинки. Прячется в кустах возле гаражей у дома 142 и онанирует, пугая окружающих. В комментариях к посту одна пользовательница, школьница, написала, что несколько раз видела этого мужчину по дороге из школы. Очевидно, что полиция бездействует все эти годы.





Елена Миронова