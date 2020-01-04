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«Погорел со всем добром»: дом сгорел в Приморье
Вечером 4 января 2020 года сгорел частный дом по улице Светлая в Большом Камне, сообщает DEITA.RU.
Как рассказали очевидцы пожара, хозяин дома находился на работе, когда произошло возгорание. Имущество большекаменца выгорело практически полностью, включая гараж с недавно привезенным из Японии автомобилем.
Как видно на видеокадрах с места пожара, давление в пожарном гидранте явно меньше необходимого: струя воды лишь бессильно поливает дверь дома, не доставая до горящей кровли. «Насос сломался?», - комментируют очевидцы, сопровождая происходящее неодобрительными выражениями.
"По сути, дом догорает, всё просто смотрят на костёр. Жесть", - комментируют приморцы в Сети.
По прогнозу ГУ МЧС России по Приморскому краю на 5 января, сохраняется увеличение количества техногенных пожаров, основная причина пожаров в жилом секторе – неисправность электропроводки, нарушение правил использования электрооборудования, человеческий фактор использование фейерверков, в том числе несертифицированных, в период новогодних праздников.
Дмитрий Санников