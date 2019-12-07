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Погорел со всем добром: дом сгорел во Владивостоке

пожар

В ночь на 7 декабря сгорел деревянный частный дом во Владивостоке, сообщает DEITA.RU по материалам ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Как рассказали приморские спасатели, сообщение о пожаре поступило на пульт пожарной охраны Владивостока в 2.47 7 декабря. Горел жилой дом в районе БАМа по адресу улица Краснодонская,9. Немедленно на место происшествия были направлены пожарные расчеты, которые прибыли по указанному адресу уже спустя 10 минут.

К моменту прибытия расчетов, кровля одноэтажного деревянного дома уже горела по всей площади.

В 3.00 пожар был локализован, а в 6.58 полностью ликвидирован. Общая площадь пожара составила 100 кв.м. При тушении было задействовано 30 человек личного состава и 9 единиц техники. Как подчеркнули приморские спасатели, пострадавших в результате происшествия нет.

Дмитрий Санников

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