Стало известно, сколько людей приехало в Россию на заработки, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РБК.

Согласно данным ФСБ, за первое полугодие текущего года 2,4 миллиона иностранцев заявили, что приехали в Россию для того, чтобы работать.

Всего же за это время в Россию прибыли более 15 миллионов иностранцев. Подавляющее большинство из тех, кто приехал на заработки — из стран СНГ.

Лидерство за первую половину 2019 года принадлежит Узбекистану. Оттуда в Россию прибыли с целью работы 918 тысяч человек.

На втором месте Таджикистан — 523,9 тысяч человек, далее идёт Киргизия — 265 тысяч, Украина — 164,6 тысяч и Казахстан с 105,3 тысячами.

Пограничная служба ФСБ России начала учитывать количество иностранных граждан, въезжающих в страну с целью работы с 2019 года.

Дмитрий Шевченко