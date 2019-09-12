Пограничники задержали 16 северокорейских шхун из 100

Шестнадцать лодок, принадлежащих Северной Корее, задержали приморские пограничники, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Пограничное управление ФСБ России.

На лодках береговая охрана обнаружила и задержала около двухсот пятидесяти рыбаков. Нарушители пойманы на ловле кальмара в приморских водах.

Тридцать две шхуны вбросило на берег после тайфуна, экипажа на них не было. Одного из рыбаков подобрали на борт местного сухогруза и передали пограничникам. Его отправят на родину после оформления документов.

Но лодки-нарушители продолжают прибывать к приморскому побережью. В Преображении скопилось уже порядка сотни шхун. Для разрешения ситуации Погрануправление ФСБ России по Сахалинской области направило на этот участок несколько кораблей. Тем не менее, браконьеры не боятся и этого.

Анастасия Туркова