Погранпереход на границе с Китаем закроют уже в январе

Приморские предприниматели бьют тревогу по поводу закрытия перехода на границе с Китаем, сообщает DEITA.RU.

Как известно, всего в Приморском крае 5 автомобильных пунктов пропуска через границу. Находятся они в состоянии, мягко скажем, – «не очень». И вот один из них – ДАПП «Марково» решили закрыть с января 2020 года. Потому что состояние у него – совсем-совсем «не очень».

Как рассказал российский бизнес-омбудсмен Борис Титов, складывается какой-то суровый клубок недопонимания между чиновниками и предпринимателями. Ведь именно через «Марково» лесозаводские бизнесмены регулярно отправляют грузы в соседний китайский город Хулинь. Закроют погранпереход в январе – предпринимателям придется отправлять грузы за 300 км до ближайшего пункта пропуска. Который, опять же, находится в состоянии «не очень». Там уже сейчас очереди километровые стоят, а водители большегрузов «живут» на границе по 5-10 дней. Впрочем, километровые очереди и на ДАПП «Марково». Но так они рассредоточены на два пункта хотя бы. Сколько дней будут стоять большегрузы, если объединить эти очереди в одном погранпереходе?

Как отмечает Борис Титов, Минтранс России не выделяет средств на его обустройство, потому что он находится в частной собственности. Владелец не обустраивает пункт пропуска, потому что у него денег нет - это имущество не приносит ему дохода. Готов передать пункт на баланс государства, но пока не берут.

Что делать? Скинулись местные предприниматели и сами за свой счет частично отремонтировали административные здания таможенного поста. Отремонтировали досмотровую эстакаду. Готовы предложить свою помощь и в дальнейшем ремонте МАПП «Марково». Просят только не закрывать, а организовать работу по обустройству пункта и пропуск через границу – параллельно.

«Одну встречу провели по этому вопросу, другую. Все говорят: дааа, мы за малый бизнес, нам нужны налоги в бюджет и рабочие места для жителей. И экономические отношения с КНР нам очень нужны! И туристический поток. Мол, все это очень важно и нужно. Говорить-то говорят, да вот действий никаких не предпринимают. Значит, будем предпринимать мы! Готовлю серию обращений по этому поводу», - пишет Борис Титов.

«Почему нельзя оставить действовать переход и параллельно вести строительство нового?

Правительство решило, что так лучше! Для кого? Обратились за помощью к Уполномоченному при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борису Титову», - прокомментировала в социальных сетях приморский бизнес-омбудсмен Марина Шемилина.

Дмитрий Санников