Погрязли в долгах: россияне стали растягивать ипотеку

Россияне предпочитают растягивать ипотеку на более долгих срок, сообщает DEITA.RU. О том, что средний срок ипотечного кредитования увеличился с 14 до 17 лет, заявили специалисты бюро кредитных историй «Эквифакс».

По мнению аналитиков, решение брать более долгие кредиты на приобретение жилья связано с тем, что банки совместно с застройщиками предлагают гражданам более дорогое жилье, а значит — ипотечный кредит становится больше. Чтобы комфортно выплачивать ипотеку, люди предпочитают увеличивать срок платежей, несмотря на то, что переплата по процентам становится еще больше.

На сегодняшний день средняя сумма по ипотеке составляет 2,5 миллиона рублей. Это на 10 процентов большем, чем в 2018 году.

Отмечается, что сумма ежемесячной выплаты на данный момент составляет 28 тысяч рублей, а это на 12 процентов больше, чем в начале 2018 года.

Напомним, что ожидается снижение ставок по ипотеке. В ближайшем будущем можно будет взять ипотеку с процентной ставкой 8,9 процента годовых.

Екатерина Брязгунова