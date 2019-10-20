Похищены люди: в Приморье возбуждено уголовное дело

За похищение людей двум приморцам грозит 12 лет тюрьмы. По факту насильственного удержания двух граждан возбудили уголовное дело, сообщает DEITA.RU. Об этом поведали в СУ СК России по региону.

Накануне полицейские освободили двух человек, которые были похищены днем ранее в поселке Лучегорске.

Как пояснили в ведомстве, в поселке 37-летний и 20-летний мужчины затолкали в автомобиль двух местных жителей и отвезли в гараж, расположенный недалеко от дома по улице Трубецкова. Похитители удерживали несчастных около суток, пока их не освоили стражи порядка.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «Похищение». Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы до 12 лет.

Екатерина Брязгунова