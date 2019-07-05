Сотрудницу, которая украла у Россельхозбанка двадцать три миллиона рублей, могут лишить свободы на десять лет, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «URA.RU».

Как говорит Евгений Черноусов – адвокат, полковник МВД в отставке, работавший в Главном управлении по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, это подпадает под статью об особенно крупных мошенничествах. За такие проступки наказывают многолетним сроком лишения свободы: до десяти лет. Наказание может стать тяжелее, если часть денег была растрачена, потому что тогда к одно статье прибавится вторая – по отмыванию денег.

Правозащитник не исключает, что виновнице придется выплатить еще и штраф до миллиона рублей. Впрочем, наказание может стать несколько мягче в случае раскаяния и помощи следствию. Другая возможная причина дать послабление нарушительнице – наличие детей, не достигших 18 лет. В таком случае женщина получит срок в пять – шесть лет.

Напомним, что тридцатипятилетнюю похитительницу денег нашли в Казани, и теперь ее ждет уголовное наказание за совершенное противоправное действие.

Анастасия Туркова