Похолодание до -13 обещают синоптики

Ночные температуры в регионе будут рекордно низкими, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Приморское УГМС.

Температурный фон с 4 по 10 ноября в Приморском крае не будет отличаться от того, что был на предыдущей неделе. Атмосферное давление также останется повышенным. Кроме того, в крае продолжат преобладать антрициклональные погодные условия.

Ночью на следующей неделе будет от -1 до -8 градусов градусов по Цельсию. До -13 градусов - в горных районах. Дни останутся умеренно теплыми: от +7 до +14 градусов.

Евгений Черемухин