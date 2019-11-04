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Похолодание до -13 обещают синоптики
Ночные температуры в регионе будут рекордно низкими, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Приморское УГМС.
Температурный фон с 4 по 10 ноября в Приморском крае не будет отличаться от того, что был на предыдущей неделе. Атмосферное давление также останется повышенным. Кроме того, в крае продолжат преобладать антрициклональные погодные условия.
Ночью на следующей неделе будет от -1 до -8 градусов градусов по Цельсию. До -13 градусов - в горных районах. Дни останутся умеренно теплыми: от +7 до +14 градусов.
Евгений Черемухин
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