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Похолодание, метель и гололедица ждут приморцев в выходные

метель

В ночь с субботы на воскресенье на большей части края ожидается значительное похолодание

Если суббота в крае будет довольно стабильной – разве что, продолжится похолодание после теплой, почти весенней рабочей недели, то в воскресенье на край обрушится циклон, сообщает ИА DEITA.RU.

Согласно сообщению портала «Примпогода», в ночь с субботы на воскресенье на большей части края ожидается значительное похолодание – почти до -30 градусов в горных частях.

На всей территории края температура опустится в среднем на 2-4 градуса – как на севере, так и на юге.

Во Владивостоке сильных осадков не будет, возможен только небольшой снег – днем до -6 градусов.

Однако, уже в воскресенье жителей края ожидает настоящее буйство стихии – снегопад, резкий порывистый ветер, метель, гололедица и снежные заносы. Отметим, что на всей территории края уже готовят к предстоящей масштабной работе снегоуборочную технику. Автомобилистов, в свою очередь, просят не выезжать лишний раз на личном транспорте и воздержаться от поездок за город. 

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