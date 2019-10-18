Похолодание пообещали синоптики столице

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Владивосток был почти готов к началу отопительного сезона, сообщает DEITA.RU.

Синоптики Примгидромета опубликовали прогноз погоды на ближайшие дни. Текст опубликован на портале «Примпогода».

Сообщается, что ночью в регионе будет становиться теплее, чем в начале недели. Тогда, напомним, были побиты температурные минимумы – температура воздуха была не несколько градусов ниже нормы.

К концу недели ночи будут теплеть: на юге до +9, в среднем по краю от +1 до -6. Тепло будет и днем: яркое солнце и отсутствие ветра позволит воздуху прогреться до +19.

Однако во Владивостоке такого тепла ждать не стоит. Ночью будет тепло, а вот в пятницу днем ожидается облачная погода, так что столбик термометра опустится до +13.

Елена Миронова 

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