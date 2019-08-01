Бывшего директора муниципального унитарного предприятия «Некрополь» Игоря Бабычина задержали сотрудники приморского УФСБ и следователи СКР по Приморью, сообщает DEITA.RU со ссылкой на деловое издание KONKURENT.RU.



По данным издания, бывшего руководителя Игоря Бабынина подозревают в получении взятки в крупном размере. Издание отмечает, что на протяжении нескольких лет Бабынин получил десятки миллионов рублей за покровительство, которое оказывал коммерческим структурам, осуществляющим деятельность на кладбищах Владивостока.

Помимо этого приморские СМИ сообщают о том, что в настоящее время в здании МУП «Некрополь» проходят обыски, а в здание ни кого не пускают. Около крыльца входа дежурят сотрудники силовых ведомств.

В Следственном управлении Следственного Комитета России по Приморскому краю DEITA.RU пообещали прокомментировать информацию позднее.



Иван Крышан