Бывшего директора муниципального унитарного предприятия
«Некрополь» Игоря Бабычина задержали сотрудники приморского УФСБ и следователи
СКР по Приморью, сообщает DEITA.RU со ссылкой на деловое издание KONKURENT.RU.
По данным издания, бывшего руководителя Игоря Бабынина подозревают в получении взятки в крупном размере. Издание отмечает, что на протяжении нескольких лет Бабынин получил десятки миллионов рублей за покровительство, которое оказывал коммерческим структурам, осуществляющим деятельность на кладбищах Владивостока.
Помимо этого приморские СМИ сообщают о том, что в настоящее время в здании МУП «Некрополь» проходят обыски, а в здание ни кого не пускают. Около крыльца входа дежурят сотрудники силовых ведомств.
В Следственном управлении Следственного Комитета
России по Приморскому краю DEITA.RU пообещали
прокомментировать информацию позднее.
Иван Крышан