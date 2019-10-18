«Похороны» торговых ларьков могут устроить в столице

«Бедная бабушка»: малый бизнес отреагировал на намерения краевых и городских властей зачистить город от торговых объектов актом самосожжения, сообщает DEITA.RU.

Бурная деятельность мэрии по зачистке города от незаконных торговых объектов встретила серьезное недовольство в рядах предпринимателей Приморья. Как стало известно агентству, они хотели привлечь внимание властей к проблеме ликвидации ларьков на территории города странной акцией протеста: похоронами ларька. «Потерпевшие» хотели проехать по улицам с похоронной процессией торгового объекта, по некоторым данным, его планировалось прилюдно сжечь в центре города, чуть ли не на крыльце городской администрации.

Вот насколько велик градус возмущения предпринимателей. Однако, по информации агентства, более рассудительным «коллегам по цеху» удалось убедить инициаторов, что не стоит предпринимать настолько нетривиальные меры. Но с каждым разом сдерживать гнев владельцев бизнеса становится всё труднее. Как прокомментировал журналисту DEITA.RU член федерального президиума, координатор Ассоциации малоформатной торговли по Приморскому краю Сергей Коваленко, бизнес воспринимает это, как притеснение, и такая тенденция наблюдается не только в Приморье.

«Это удар по малому бизнесу в самую точку. Никому же не приходит в голову снести супермаркет. А киоскеров можно трогать, потому что бабушка сидит бедная в этом киоске, предприниматель бегает вокруг него, мусор собирает, чтоб штраф не получить, налоги платит худо-бедно, аренду. А нет – надо их убрать», - поделился Сергей Александрович.

Кроме существующих проблем, Сергей Коваленко отмечает, что добавляются и новые.

«Например, кассы онлайн надо поставить, маркировочное оборудование надо поставить, а договора аренды ни у кого нет, потому что все улицы города у нас признаны гостевыми. Придёшь в налоговую регистрироваться, тебе говорят: «Предъявите договор аренды». А я его где возьму?», - риторически вопрошает Сергей Александрович.

Напомним, зачистка города от торговых объектов началась после инспекции полпреда Владимира Путина в ДФО Юрия Трутнева, заявившего, что Владивосток застрял в 90-х. Юрий Петрович поручил представителям региональной и муниципальной власти перенять практику Москвы и очистить дальневосточную столицу от незаконных объектов, ларечков и киосков.

Отметим, что история с НТО во Владивостоке упорно напоминает борьбу с ветряными мельницами и не так проста, как кажется на первый взгляд. Городские власти не единожды пытались справиться с обилием торговых точек, однако все неизменно возвращалось на круги своя. Например, в прошлом году выяснилось, что городу невыгодно демонтировать незаконные НТО по весьма банальной причине – это в убыток городской казне, так как тарифы на демонтаж и хранение на штрафстоянках составляли просто смехотворные цифры. Тогда цены подняли, размещение в схеме нестационарных торговых объектов в городе сделали платным и даже нанесли координаты НТО на карту. Остальные ударно демонтировали и отчитались о почти двух тысячах утвержденных объектов. Однако контроль исполнения на местах неизменно упирается то ли в заинтересованных исполнителей, то ли в банальную бюрократию. На днях губернатор Кожемяко после личной инспекции заявил о том, что в ближайшее время во Владивостоке снесут три тысячи торговых объектов.

Софья Корф