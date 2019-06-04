Активные попытки похудеть в канун отпуска могут стать причиной проблем с лишними килограммами, сообщает DEITA.RU.

Врач-диетолог Елена Соломатина в интервью "Российской газете" рассказала об ошибках желающих улучшить фигуру к лету. По её словам, при резком голодании в организме перестают вырабатываться в нужном объеме необходимые ферменты.

Поэтому, как только человек возвращается к обычному питанию на отдыхе, желудку становится трудно переваривать ставшее за короткое время непривычное количество еды. В результате организм начинает снова откладывать жир и сброшенные килограммы моментально возвращаются.

Ещё одна "засада" заключается в том, что от такого жира будет практически невозможно избавиться с помощью интенсивного загорания на солнце или усиленного плавания в море.

Соломатина отметила, что набрать вес может даже худой человек. Она призвала отказаться от жирной пищи в жару и помнить, что систематическое переедание может активизировать хронические заболевания.

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