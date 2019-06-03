Семилетнюю девочку разыскивает полиция Находки, сообщает DEITA.RU. Об этом информирует УМВД России по Приморскому краю.

Установлено, что ребенок ушла из дома на улице 25 лет Октября в 15 часов 30 минут 2 июня и на данный момент ее местонахождение неизвестно.

Основные приметы: на вид девочке не более шести лет, рост 120 сантиметров, светло-русые волосы, стриженные «под каре». Карие глаза крупные. Ребенок имеет худощавое телосложение.

На момент исчезновения ребенок был одет в полосатую бело-белую футболку, синие спортивные брюки с белыми лампасами. Обета девочка была в фиолетовые тапочки, расписанные узорами.

Всех, кто что-либо знает о ребенке, просят обратиться в полицию по адресу: Находка, улица Луначарского, 14. Также можно позвонить по телефонам: 89242542971, 8(4236) 65-51-63, 8(4236) 69-67-44, 8(4236) 69-67-45, 8(4236) 66-12-02.

Екатерина Брязгунова