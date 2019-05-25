Полиция Камчатки официально опровергает информацию о серийном маньяке, сообщили DEITA.RU в УМВД России по Камчатскому краю.

Накануне в дальневосточных пабликах распространялась информация о серийном маньяке, который якобы действует на территории Петропавловска-Камчатского. В сообщениях приводились приметы человека и призыв от пимени олиции Камчатского края не выходить из дома.

УМВД России по Камчатскому краю опровергает данную информацию, которая не имеет с действительностью ничего общего. «Просим камчатцев не тиражировать сообщение с недостоверной информацией», - подчеркнули в камчатской полиции.

Дмитрий Санников