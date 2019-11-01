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«Пойду стрелять в людей» - россияне о праздничных планах
Впереди у большинства россиян длинные выходные. И у каждого из них есть свои планы на досуг. DEITA.RU. опросила жителей крайцентра, чтобы узнать о том, что они будут делать в праздники.
Итак, самым популярным ответом стало «посижу дома». Так ответило 40% опрошенных. Кто-то планирует скоротать время за сериалами и книжкой, кто-то намечает генеральную уборку.
«Надоело мотаться постоянно. Хочется утром книгу почитать, приготовить вкусный завтрак. С детьми пообщаться, в конце концов. Может, сходим с ними куда-нибудь в город прогуляться, конечно. За покупками съездим. Вечером планирую ванну принять, испечь что-нибудь, сериал посмотреть. Хотим еще посидеть и в настолки поиграть семьей. Ну, мы иногда проводим так выходные, иногда куда-то ездим. По сути, просто еще один день, в который можно поспать подольше, в кровати полежать», - рассказывает менеджер Оксана.
Еще 30% респондентов предпочли активный отдых на природе.
«Я записался на горный переход. Обычно могу себе позволить только двухдневный переход. А тут – в пятницу вечером уеду, в понедельник в ночь приеду. Ни тебе интернета, ни звонков – красота. По работе постоянно надо общаться, переписываться. А тут такой своеобразный информационный «детокс», - говорит Алексей, начальник агентства.
«Странно прозвучит, но я поеду стрелять в людей. Играю в страйкбол, у нас игра с ночевкой запланирована. Очень весело, давно этим увлекаюсь. Но, я часто так езжу, тренироваться, играть. Не только на длинных праздниках», - поделился рабочий Сергей.
И еще 30% будут заниматься текущими делами, которые не успевают сделать в будние дни.
«Надо свозить машину в ремонт, потом к врачу сходить, к маме съездить помочь с ее делами… Много дел, в общем. В субботу наверное с утра поеду, и к вечеру только домой вернусь», - рассказывает юрист Мария.
Александра Маслова