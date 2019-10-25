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19 Август 2019, 19:45

Пойман: мужчина насиловал девочку в гаражах

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Возбуждено уголовное дело по факту преступления против половой неприкосновенности девочки, не достигшей 14 лет. Злоумышленник накинулся на ребенка в приморском городе Артеме, об этом DEITA.RU сообщили в СУ СК России по Приморскому краю.

Как рассказали в ведомстве, мать девочки заявили в полицию об исчезновении дочери вечером в четверг, 24 октября. Срочно начались поиски девочки. Вскоре удалось задержать 30-летнего мужчину, который прятал ребенка в одном из гаражей на улице Херсонской.

Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». Злоумышленнику грозит до 20 лет лишения свободы.

Стоит отметить, что сегодня в России все чаще говорят о том, чтобы ввести смертную казнь для таких преступников. Вернуться к таким разговорам граждан и власти заставила ситуация в Саратове, когда бывалый преступник убил малолетнего ребенка за невинный вопрос, его ли это гараж.

Екатерина Брязгунова

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