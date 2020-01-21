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«Пока цела» - дерево встало на пути девушки на чужом спортивном авто
21 Январь 2020, 11:26
«Пока цела» - дерево встало на пути девушки на чужом спортивном авто
Во вторник, 21 января, жительница Большого Камня взяла автомобиль своего молодого человека, чтобы поехать в больницу. Но путь автомобилистки преградило дерево, сообщает DEITA.RU.
Видео прислал в редакцию сам молодой человек пострадавшей – он же владелец авто. На фото и видео видно, как «Скайлайн» стоит, довольно жестко въехав капотом в столб растущего на обочине дороги дерева.
На вопрос, как себя чувствует виновница ДТП, горожанин пошутил: «Пока что цела».
В происшествии никто не пострадал, однако, ремонт иномарки может выйти владельцу в «круглую сумму».
Александра Маслова
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