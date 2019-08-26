Пьеса Александра Галича «Матросская тишина» – психологическая драма о взаимоотношениях между самыми близкими людьми – отцом и сыном. Вечная тема, которая будет тревожить человечество, покуда есть отцы и дети: обиды, претензии, вина и её осознание, прощение и принятие.



Написанная Александром Галичем в 1946 году, пьеса долго была под запретом. Её пытался поставить в конце 50-х на сцене студии МХАТ Олег Ефремов. Но спектакль был показан только один раз, на так называемой «сдаче». Цензура надолго «положила пьесу в стол», и зритель её не увидел. И только в 1989 году премьера состоялась, как дипломный спектакль выпускного курса школы-студии МХАТ под руководством Олега Табакова. После этого пьеса широко пошла по стране. На сцене Приморского краевого академического театра имени Горького спектакль «Матросская тишина» поставил московский режиссёр Вадим Данцигер.

Пьеса совсем небольшая по объёму, её можно прочитать за час, но глобальна по масштабу темы - всеобъемлющей, безусловной любви отца к сыну.





История каждого человека раскрывается через внешние условия и обстоятельства, в которых он оказывается волею судьбы: времени, места, исторических событий. История еврейской семьи, отца и сына - Абрама Ильича Шварца (Максим Клушин) и Давида (Максим Вахрушев) разворачивается в тяжелом периоде: начинаясь в 1929 году, проходит через 1937 и врезается в 1944-й – войну, боль, холокост. И это условия, в окружении которых и под влиянием которых, разворачивается сюжет и события. Но главное в этой истории - проявляющиеся чувства отца к сыну и сына к отцу.

Абрам Ильич и Давид Шварцы живут вдвоём, в маленьком украинском городке Тульчин. Вначале спектакля мы видим Абрама Щварца «маленьким человеком», нервным, суетным, неказистым. Он производит впечатление откровенно слабого человека. Работает на складе, заискивает перед начальством, приворовывает, пользуясь своей должностью. Но у него есть мечта - о лучшей жизни для сына. Он видит Давида великим музыкантом. Свою отцовскую любовь Абрам Шварц проявляет так, как может. Он заставляет сына много работать – играть и играть на скрипке - и это забота о его блестящем будущем.

История любви отца, которую сын не распознаёт, пронзительна. Сын видит только свою боль, которую отец из своей слабости и душевной неустроенности порой ему причинял. И в юности, уехав в Москву учиться в консерваторию, Давид разрывает связь с прошлым.

Апогей конфликта сына с отцом наступает, когда Абрам Шварц, гордый за успехи своего ребёнка и счастливый от встречи с ним, приезжает в Москву к сыну, ставшему признанным музыкантом. И Давид, стесняясь своего отца, его простоты, неказистости и незначительности, отторгает его. То смирение, с которым отец принимает отношение сына, выводит тему на какой-то библейский уровень смирённости, в основе которой лежит безмерная любовь, способная отдавать, не требуя ничего взамен.

А дальше была война. И старший лейтенант Давид Шварц, в санитарном поезде, метаясь в бреду на границе жизни и смерти, встречает отца. И происходит их последний разговор. Давид узнаёт, как в его родном городке фашисты согнали евреев и повели на расстрел женщин, детей, стариков... и его отец нёс с собой только одно - маленькую скрипочку Давида, своего Додика, на которой тот в детстве учился играть. И как с этой скрипочкой он кинулся на фашистского полицая и ударил его в лицо. Тот самый слабый и неказистый Абрам Шварц, на поверку оказался героем.

Эта сцена - катарсис, открывающий сыну всю глубину отцовской любви, и его приход к покаянию. Только в глубоком сыновьем раскаянии, принятии всего таким, как есть, возможна была эта встреча сына с убитым отцом - встреча на уровне души.

И здесь хочется привести слова режиссёра Вадима Данцигера о его понимании сути, заложенной в произведении: «Для меня очень важно осознание и приход именно к покаянию. Я говорю не о религиозном, а о философском аспекте. Во-первых, это принятие смерти, жизнь конечна, и, на мой взгляд, глупо это опровергать. Во-вторых, это осознание ошибок. Очень важно на каком-то этапе своей жизни осознать собственные ошибки. Конечно, чем раньше, тем лучше, но жизнь сроков не имеет, в любом возрасте это важно – осознание вины, принятие жизни такой, как есть».

Спектакль «Матросская тишина» поставлен в театре Горького на малой сцене, что даёт зрителям возможность, находясь в непосредственной близости к происходящим событиям, особо остро пережить чувства героев, открывая в себе свои собственные чувства.

Сценография спектакля очень проста и лаконична. Московский художник Андрей Климов, работавший над спектаклем, известен элегантными и точными, в историческом аспекте, решениями. В сценическом пространстве находятся всего несколько предметов, передающих аскетичность обстановки. Так художник отражает бытовое состояние жизни в стране того периода и создаёт несколько гнетущий фон психологической атмосферы событий.

Стоит отметить, что Вадим Данцигер, ставя «Матросскую тишину», остановился на первом варианте пьесы, написанной Галичем, где было только три действия-картины, и встреча отца и сына завершала историю. Позже автор дописал еще одну, четвертую часть. По настоятельной рекомендации партийных работников он добавил оптимистическую ноту в судьбу героев, дописав историю до середины прошлого века. Вадим Данцигер оставил всё, как было задумано Галичем изначально, завершив спектакль на пронзительной ноте осознания героем силы отцовской любви, покаяния и принятия жизни такой, какая она есть.

Ирина Павленко





Ирина Павленко

Культурный обозреватель.

Окончила Владивостокское художественное училище по специальности «Художественное оформление».

Освящает культурные мероприятия Дальневосточного региона. Публикации на информационном портале DEITA.RU, в журнале «Дальневосточный капитал».

Отмечена Благодарностью Приморской краевой филармонии за помощь и поддержку в освещении филармонической деятельности и популяризацию классической музыки в концертном сезоне 2017-2018.