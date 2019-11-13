Показ нацистской символики могут разрешить в России

В России предлагают отменить наказание за показ нацистской символики в кинолентах, произведениях культуры и на просторах социальных сетей, если будет доказано, что публикации осуществляются для народного просветительства. Во вторник, тринадцатого ноября, депутаты Госдумы планируют рассмотреть соответствующий законопроект. Об этом сообщает DEITA.RU.

Инициатива поступила из «культурного» комитета Госдумы во главе с Еленой Ямпольской. Согласно пояснительной записке к проекту поправок в действующее законодательство, парламентарии считают допустимым открыто демонстрировать нацистскую атрибутику и символику, показанную в книгах, фильмах, произведениях искусства и опубликованную в СМИ, если образовательная организация преследует исключительно учебные цели. В своем документе депутаты акцентировали, что во время просветительства преподаватели должны всячески осуждать и порицать действия прошлых и настоящих приверженцев крайних взглядов - нацизма и экстремизма.

По словам Ямпольской, тотальное наложение ограничений на демонстрацию нацистской символики в художественных произведениях, например, замазывание или размытие запрещенной атрибутики в художественных фильмах, имеющих историческое значение, мешает россиянам в полной мере чтить память погибших в Великой Отечественной войне и передавать эти знания подрастающему поколению.

Депутат отметила, что в преддверии семидесяти пяти летнего юбилея Победы россияне по всей стране захотят внести свой посильный вклад в сохранение памяти о героях, отдавших свои жизни за мирное небо над нашими головами. Например, люди будут опубликовать исторические кадры на страницах социальных сетей, в школах начнут оформлять памятные доски и стенгазеты со старыми фронтовыми фотографиями и плакатами тех лет, устраивать показы кинофильмов и литературные чтения.

«Потому что наши люди хотят чтить память своих предков. И очень хорошо, если благие цели граждан ни коем образом не будут попадать под санкции. В прошлые годы этот момент абсурда вызывал волну большого раздражения в обществе и поэтому мы сейчас его убираем. Ведь визуально нести память о Войне, избегая любой нацистской символики, практически невозможно», — пояснила Ямпольская свою инициативу о частичном снятии ограничений.

Абсурдность ситуации подтверждают и факты реального наказания россиян по статье 20.3 КоАП за публикацию исторических кадров Войны. Например, в прошлом году житель Архангельская Михаил Листов разместил на личной странице в популярной соцсети фотографию с Парада Победы 1945 года в преддверии девятого мая. В связи с тем, что на фото «советские солдаты держат в руках знамёна поверженной фашистской Германии», полиция завела на Листова административное дело за пропаганду нацизма. Исакогорский районный суд Архангельска приговорил мужчину к выплате штрафа за совершение правонарушения, но под давлением общественности судебное решение было отменено.

Напомним, сегодня в России за пропаганду или открытую демонстрацию запрещенной федеральным законодательством символики предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Екатерина Цой