Покинуть место ДТП можно в одном случае

В случае, если при так называемой аварии не было, раненых или погибших, кроме того, автомобили не получили повреждений, место ДТП можно покидать не задумываясь и без всяких последствий, сообщает DEITA.RU. К такому выводу можно прийти, изучив материалы суда Ненецкого автономного округа.

Дело было так. Девушка, выезжая с парковки, задела чужой автомобиль. Ни удара, ни толчка она не почувствовала, однако столкновение видел молодой человек, который и рассказал автолюбительнице о ее неосторожном вождении. Автовладелица покинула машину, осмотрела свое транспортное средство, а также пострадавший автомобиль. Не найдя абсолютно никаких повреждений, она отправилась по своим делам.

Однако не тут-то было. Молодой человек оказался чрезмерно законопослушный. Он вызвал ГИБДД, дождался водителя пострадавшего авто. Кроме тонкой полоски на кузове, никаких других повреждений на транспортном средстве обнаружено не было. Несмотря на это, возбудили дело, после рассмотрения которого виновницу ДТП лишили права управлять автомобилем на целый год. Городской суд Нарьян-Мара своих коллег поддержал, поэтому девушке пришлось обращаться в суд округа.

Председатель суда Ненецкого АО постановил, что соприкосновение автомобилей без пострадавших, раненых, а также повреждений авто не может быть квалифицировано как дорожно-транспортное происшествие, поэтому уезжать после соприкосновения авто можно и даже нужно, пишет РГ.

Екатерина Брязгунова