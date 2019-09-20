Поклонская договорилась с Египтом

Депутат Государственной Думы, заместитель председателя комитета по международным делам Наталья Поклонская провела встречу с парламентской делегацией Арабской Республики Египет, сообщает DEITA.RU.

Как отметила Наталья Поклонская в социальных сетях, было приятно пообщаться с египетскими коллегами, а встреча прошла в конструктивной атмосфере.



Наталья Поклонская пригласила представителей Египта посетить с визитом Республику Крым. По ее мнению, это будет хорошим шагом по укреплению отношений между нашими странами. Некоторые члены египетской делегации с радостью приняли предложение.



На встрече обсуждались вопросы развития сотрудничества между нашими странами, а также ряд конкретных задач, в том числе проведение совместного заседания Комитетов по международным делам; создание трехсторонней рабочей группы по Сирии с целью её полного возвращения в «арабскую семью» (Лигу арабских государств); египетская сторона поприветствовала присоединение России к Парламентской Ассамблее Средиземноморья (ПАС).





Коллеги из Египта проявили большую заинтересованность и готовность к сотрудничеству. Наталья Поклонская надеется, что заданный нашим Президентом Владимиром Путиным темп развития отношений с Египтом будет стремительно ускоряться, ведь неслучайно 2020 год будет объявлен Годом гуманитарного сотрудничества между Россией и Египтом.

Ранее в сети появились фотографии отдыха Натальи Поклонской. Отдыхала Наталья Владимировна в Египте, но сейчас больше предпочитает родной Крым.

Дмитрий Санников