Поклонская надеется на лучшее

Депутат Государственной Думы Наталья Поклонская прокомментировала инициативы украинских властей по восстановлению транспортного сообщения с Крымом, сообщает DEITA.RU.

Как написала Наталья Поклонская в социальных сетях, ей хотелось бы надеяться, что возобновление транспортного сообщения между Украиной и Крымом это не пустые намерения, а реальные действия, направленные на благополучие украинского народа.

Как считает Наталья Поклонская, люди проживающие на Украине, имеют право безопасно и комфортно ездить в Крым. «Человеческие и добрососедские отношения между народами наших стран заложены генетически и несмотря на грандиозные попытки, спонсируемые из-за океана, разрушить их, ничего не получится. Улучшая же транспортную инфраструктуру на Украине для собственного народа, нынешняя власть пытается повернуться лицом к людям и стране, а не «обычным» местом», - заявила Наталья Поклонская.

Ранее заместитель председателя комитета по международным делам Наталья Поклонская провела встречу с парламентской делегацией Арабской Республики Египет. Как отметила Наталья Поклонская в социальных сетях, было приятно пообщаться с египетскими коллегами, а встреча прошла в конструктивной атмосфере.

Дмитрий Санников