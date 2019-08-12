Депутат Госдумы высказала свое мнение о нравственности в мире, сообщает DEITA.RU.



Экс-прокурор Крыма и депутат Госдумы Наталья Поклонская сделала заявление о современном кинематографе. Как написала политик в своем Instagram, необходимо реформировать подход к созданию фильмов и сериалов.

В частности, Поклонская уверена, что необходимо ввести лимит на разврат и жестокость в фильмах. Такие сцены, по ее мнению, влияют на психику людей.

В то же время картины о добре и любви надо снимать все больше, заполняя ими кинотеатры.

Елена Миронова