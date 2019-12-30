Поклонская назвала власть пребывавшей в пьяном угаре

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская прокомментировала обмен пленными между Киевом и Донбассом, сообщает DEITA.RU.

Как написала в социальных сетях Наталья Поклонская, «Зеленский мечтает остановить бойню в Донбассе, но ему приходится разгребать порошенковское «наследие»: его личные СМИ, дикие орды националистов, майданные чиновники, силовики... Они связывают Президента Украины по рукам и ногам.

Несмотря на это, маленькими шагами мы идём к миру! И так близко к нему мы ещё никогда не подходили. Раньше такой обмен сорвали бы раз двести: Москве приходилось пробиваться через глухую порошенковскую оборону. А теперь все удивляются, насколько Зеленский способен договариваться и соблюдать обещания — даже будучи зажатым в крепкие тиски разгулявшихся радикалов, кормильцы которых поделили украинцев на «своих» и «чужих». Поэтому сейчас приходится менять украинцев на украинцев.

Главное - получается освобождать людей. Это было бы невозможным при предыдущей власти, всегда пребывавшей в пьяном угаре», - считает Наталья Поклонская.

Ранее стало известно о том, что Украина передала республикам Донбасса всех пленных по обмену. На пропускном пункте «Майорское – Горловка» на линии соприкосновения выстроилась длинная очередь из людей, которые готовятся к выезду на Украину.

Дмитрий Санников