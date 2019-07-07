Депутат Государственной Думы Наталья Поклонская «засветила» в крымской фотосессии свою дочь, сообщает DEITA.RU.

Наталья Поклонская старательно оберегает личную жизнь от чужих взглядов, и широкой публике о ее дочери было известно разве что то, что она в принципе есть. Но, видимо, в родных крымских местах Наталья Владимировна совсем расслабилась и выложила в социальных сетях совместное фото с дочерью.





«Уже взрослая дочка!», - написала Наталья Поклонская. «Бывший природоохранный прокурор Украины в Крыму, знает на каком фоне фотографироваться, и несет ответственность», - комментируют наблюдательные пользователи социальных сетей.

Фотосессию для прекрасных дам провел известный севастопольский фотограф Александр Богомазов. «Вчера посчастливилось пофотографировать красивую женщину, добрую мать и профессионала своего дела Наталью Владимировну Поклонскую - отметил Александр Богомазов. Как признался фотограф, он переживал перед съемкой, но все переживания сразу улетучились после первых минут знакомства.

«Мы отлично провели время, сделали красивые фотографии и договорились встретится еще в недалёком будущем. Приятно знать, что есть такие открытые и добрые люди, которые не испорчены властью и чиновническим бюрократизмом», - написал севастопольский фотограф.

Дмитрий Санников